Esed Güçleri Sivil Savunma Merkezine Saldırdı!
Beşşar Esed güçleri, Hama ilinin kuzey kırsalında bulunan sivil savunma (Beyaz Baretliler) merkezine saldırdı.
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Suriye’nin Hama ilindeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Beşşar Esed güçleri, Hama’nın kuzey kırsalında direnişçilerin kontrolündeki Kefer Zita beldesinde yer alan 107 numaralı sivil savunma (Beyaz Baretliler) merkezine topçu saldırısı düzenledi.
Sivil savunma merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, doğrudan hedef alınan merkezin büyük hasar gördüğü, 2 kurtarma aracının tamamen kullanılamaz hâle geldiği belirtildi.
Hama kırsalı, 4-5 Mayıs’ta Astana’da Türkiye, Rusya ve İran’ın imzaladığı muhtırada belirlenen “çatışmasızlık bölgeleri” arasında yer alıyor.
Etiketler : suriye, hama, beşşar esed, beyaz baretliler
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