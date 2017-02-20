Esed Güçleri Şam'ı 'Fil' Füzesiyle Vurdu: 97 Yaralı
Suriye'de Esed güçlerinin başkent Şam'ın doğusundaki Kabun semtine ''fil'' adı verilen füzelerle düzenlediği saldırılarda 97 sivilin yaralandığı bildirildi.
Kabun yerel koordinasyon üyesi Uveyd Awad, yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin Şam'ın doğusunda yer alan Kabun semtine sanayi yapımı ''fil'' adı verilen füzelerle saldırdığını söyledi.
Saldırılarda 97 sivilin yaralandığını ve bazı yaralıların durumunun ciddi olduğunu belirten Awad, ''Esed güçleri birkaç günden bu yana Şam'ın Kabun semti ile Haresta ilçesi ve Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki yerlere saldırıyor. Şam yönetimi 30 Aralık'ta imzaladığı anlaşmayı ihlal ederek muhalif bölgelere saldırıyor.'' dedi.
"ESED YÖNETİMİ DOĞU GUTA'YA SALDIRARAK HALKI GÖÇE ZORLUYOR"
Esed yönetiminin Şam çevresinde muhaliflere yönelik sistematik şekilde halkı tehcir ettiğini ifade eden Awad, ''Rejim güçleri, önce Dareyya sonra Vadi el-Barada bölgesindeki halkı zorla tehcire zorladı. Esed yönetimi şimdi de Doğu Guta'ya saldırarak halkı göçe ve rejim bölgelerine kaçmaya zorluyor.'' diye konuştu.
ESED REJİMİ DERA'DA SİVİLLERİ VURDU: 4 ÖLÜ, 8 YARALI
Öte yandan, Esed rejimine bağlı savaş uçakları ülkenin güneyindeki Dera ilinde sivil yerleşim yerini hedef aldı. Bombardımanda 4 sivil hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Dera ili sivil savunma basın sorumlusu Nibras Horani yaptığı açıklamada, orduya ait savaş uçağının Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera iline bağlı Nasib ilçesinde yerleşim yerlerini bombaladığını söyledi.
"ÇOK SAYIDA BİNA YIKILDI VE HASAR GÖRDÜ"
Saldırıda 4 sivilin yaşamını yitirdiğini, 8 sivilin yaralandığını kaydeden Horani, savaş uçağının vurduğu alanda çok sayıda binanın yıkıldığını ve hasar gördüğünü kaydetti.
Suriye'de çatışan taraflar arasında Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan ateşkes 30 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.
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