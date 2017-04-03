Esed Güçleri Şam’da 12 Sivili Katletti!

»Ana Sayfa»Suriye
03.04.2017 15:02
Esed Güçleri Şam’da 12 Sivili Katletti!
Suriye’de Esed rejimi, Şam’ın doğusunda direnişçilerin kontrolündeki bölgelere yoğun hava saldırısı düzenliyor. Doğu Guta ve Kabun’a yönelik toplam 59 hava saldırısında en az 12 sivil hayatını kaybetti.

Şam’daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Şam’ın doğusunda, Esed güçlerinin kuşatmasındaki Doğu Guta bölgesi ve Kabun Mahallesi, sabah saatlerinden bu yana 59 hava saldırısının hedefi oldu.

Esed güçlerinin saldırılarında, Doğu Guta’daki Sakba bölgesinde 5, Hamuriye’de 3, Arbin’de 2, Harasta ve Hazza’da birer olmak üzere 12 sivil yaşamını yitirdi.

Direnişçiler, Esed güçlerinin yoğun saldırılarına karşılık geçen ay, Doğu Guta bölgesinin Cobar Mahallesi’nden ilerleyerek, kent merkezinin doğusunda yer alan kuşatma altındaki Kabun Mahallesi’ne ulaşmıştı.

Böylece, Doğu Guta ile Kabun ince bir hat üzerinde birleştirilmişti. Bunun üzerine Esed güçleri, İsviçre’nin Cenevre kentinde 23-31 Mart’ta düzenlenen müzakerelere rağmen bu bölgeye saldırılarını yoğunlaştırmıştı.

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