Esed Güçleri Lazkiye ve İdlib’e Saldırdı: 11 Kişi Yaralandı!

Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde Suriye’de ilan edilen ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren Esed güçlerinin Lazkiye ve İdlib kırsalına düzenlediği saldırılarda 11 kişi yaralandı.

AA’nın yerel kaynaklara dayandırdığı göre, Beşşar Esed’e ait topçu birlikleri, direnişçilerin kontrolündeki Lazkiye kırsalında yer alan Kibbani ve en-Naciye ile İdlib kırsalındaki Cisr eş-Şuğur ilçesi, Bedeme ve Sırmaniyye köylerini vurdu.

Kadın ve Çocuklar Yaralandı

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 kişinin yaralandığı, yaralıların bölgedeki sahra hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi.

Öte yandan direnişçilerin de saldırıya top atışlarıyla karşılık verdiği kaydedildi.

Ateşkes İhlâlleri

Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde Suriye’de 30 Aralık 2016’da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Rusya destekli Beşşar Esed güçleri ve İran destekli militanlar birçok yerde sivil ve silâhlı direnişçilere yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.