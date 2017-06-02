Esed Güçleri Lazkiye Kırsalını Vurdu!

AA’nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Beşşar Esed güçleri, akşam saatlerinden itibaren direnişçilerin kontrolündeki köyleri top atışlarıyla vurdu.

Türkmendağı’nda Zeytincik, Kelez ve Karaman köyleriyle, Cebel Ekrad’daki Kibbani ve Bedeme köyünün hedef alındığı saldırılarda yaralıların olduğu belirtildi.

Bölgeye yönelik saldırılar aralıklarla sürerken, patlama sesleri Suriye sınırındaki Hatay’ın Yayladağı ilçesinden de duyuluyor.

Esed güçlerinin 2 gün önce Türkmendağı’na yaptığı saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.