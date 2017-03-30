Esed Güçleri Klor Gazla Saldırdı: 12 Ölü, 82 Yaralı

»Ana Sayfa»Suriye
30.03.2017 07:46
Esed Güçleri Klor Gazla Saldırdı: 12 Ölü, 82 Yaralı
Esed güçleri başkent Şam, Dera ile İdlib illerinde direnişçilerin kontrolündeki bölgelere düzenlendiği hava saldırılarında 12 sivil öldü, 82 kişi yaralandı.

Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki sivil savunma yetkililerinden Khaled Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejimin savaş uçaklarının başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Zemelka beldesine düzenlediği saldırılarda 4 sivilin yaşamını yitirdiğini, 7'sinin yaralandığı söyledi.

Mustafa, ''Esed güçleri başkent Şam'ın Kabun mahallesine klor gazlı saldırı düzenledi. Saldırıda çevreye yayınlanan gazlardan 35 kişi etkilendi. Gazlardan etkilenenler mahalledeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı." bilgisini de paylaştı.

Ekmek dağıtım merkezine saldırı

İdlib'teki sivil savunma yetkililerinden Ubade Zikre, rejimin İdlib'in Maaret en Numan ilçesine bağlı Deyr eş-Şarki köyünde ekmek dağıtım merkezini savaş uçaklarıyla vurduğunu bildirdi.

Zikre, bombardımanda aralarında çocukların da bulunduğu 8 sivilin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını ifade etti.

Saldırıda yaralananların ilçedeki sahra hastanesinde tedavi altına alındığını bildiren Zikre, ekmek dağıtım merkezinin kullanılmaz hale geldiğini ifade etti.

Dera'daki sivil savunma yetkilileri de savaş uçaklarının Dera'da muhalifleri kontrolündeki Busr el-Harir beldesinde yerleşim yerini hedef aldığını, bombardımanda 5 sivilin yaralandığını kaydetti.

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