Esed Güçleri Kabun’da Bir Gazeteciyi Katletti!

Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi üyesi Yusuf Bustani, AA muhabirine dün yaptığı açıklamada, “Esed yönetimindeki savaş uçakları ile topçu birlikleri sabahtan bu yana Şam’ın Kabun mahallesini yoğun bir şekilde bombalıyor.” dedi.

“İnsani Durum Günden Güne Kötüye Gidiyor”

Saldırılarda Muhammed Kabuni adında bir gazetecinin hayatını kaybettiğini kaydeden Bustani, “Doğu Guta’nın kapısı olarak bilinen Kabun, uzun bir zamandan beri Esed güçlerinin saldırılarına maruz kalıyor. İnsanlar saldırılar nedeniyle dışarı çıkmıyor. Bombardımandan dolayı mahallede insani durum günden güne kötüye gidiyor.” diye konuştu.

Uluslararası Kamuoyuna Çağrı

Bustani, Kabun’a yönelik saldırılarda çok sayıda iş yeri ve evin hasar gördüğünü de anlatarak, “Uluslararası kamuoyundan rejimin saldırılarını durdurmasını ve bölgeye acil insani yardımın girmesini talep ediyoruz.” ifadesini kullandı.