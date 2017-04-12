Esed Güçleri ile Direnişçiler Arasında Esir Değişimi Gerçekleştirildi
Suriyeli muhalifler ile Beşşar Esed rejimi arasında, Fua, Kefarya, Madaya ve Zebadani’den sivillerin karşılıklı tahliyesini öngören anlaşmada ilk adım atıldı.
Anlaşma kapsamında, ilk aşamada Fua ilçesindeki Esed yanlısı şebbihalarla, Ahraru's-Şam öncülüğünde rehine değişimi gerçekleştirildi.
Taraflar arasındaki rehine takasını izleyen AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, bu sabah erken saatlerde yapılan takasta Fua’da bulunan 19 erkek rehine ile bir cenaze muhalifler tarafından teslim alındı.
Aynı saatlerde, muhaliflerin elinde tuttuğu 13 Esed yanlısı yabancı terörist rehine ile bir cenaze Halep’te rejim yetkililerine verildi.
Rejim yanlısı teröristlerin elinden rehine takasıyla kurtulan ve güvenlik endişesiyle ismini vermek istemeyen 3 genç yaşadıkları ve gördükleri kötü muameleyi anlattı.
"Fua'ya rejim uçakları gıda ve yardım getiriyordu ancak onlar bize hiçbir şey vermiyordu. Sadece 4-5 günde içinde iki ekmek (Suriye ekmeği) veriyordular." diyen genç, rejim yanlısı teröristler tarafından rehin tutulurken ciddi hastalıklara yakalandığını, ciğerlerinin zedelendiğini ifade etti.
Genç, "Bir arkadaşımızın ayağı kesilmek zorunda kaldı, sonra da hayatını kaybetti. Onu kendi ellerimizle gömdük. Bize çok kötü davrandıklarına buradaki herkes şahittir. Hepimiz rejim ordusu ile Hizbullah’ın aşağılamasına ve kötü muamelesine maruz kaldık." ifadelerini kullandı.
Kısa müddet önce özgürlüğüne kavuşan bir rehine ise nasıl yakalandığını ve sonrasındaki gelişmeleri şöyle anlattı:
"Yolumu kaybederek yanlışlıkla Kefarya ve Fua'ya girdim. Derdest edildim. Çok kötü muamele ile karşı karşıya kaldım. Ağır sözler işittim. Çok az yemek verdiler. Hem tıbbi hem de gıda konusunda çok kötü muamele gördüm. Sayımız çoktu ama hepimiz küçük bir odadaydık. Sabrettik, Allah mücahit kardeşlerimizden razı olsun. İnşallah zafer onların sayesinde olacak. 13 ay ve 10 gün tutuklu kaldım, bu sürede çok defa hastalandım, rahatsızlandım, açlık çektim. Acılar çektim ama çok şükür. Çok mutluyum sanki hacdan gelmiş, yeniden doğmuş gibiyim. Cemalullahı görmüş gibi mutluyum. Bu mutluluk anlatılmaz. Hiçbir kelime ve dil duygularıma tercüman olamaz."
Takas sonucu özgürlüğüne kavuşan üçüncü rehine de İdlib'te yürürken yolunu kaybettiğini ve Kefarya-Fua yolunda yakalandığını belirtti.
Rejim yanlısı terörist grupların kendisine şiddet uyguladığını ifade eden genç, 10 ay ve 11 gün süren esaretini şu ifadelerle aktardı:
"Her türlü kötü muameleye maruz kaldım. Günde 4 bardak pilavı 20 kişiye dağıtıyorlardı. Aç kalıyoruz diyorduk ama kimse ilgilenmiyordu. Hastalandığımızda veya aramızda bulunan rehinelerden hayatını kaybedenler olduğunda kimse ilgilenmiyordu. Bizleri hep aşağıladılar, çok kötü muamele ettiler. Şu an kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Bu da arkadaşlarımın ve mücahitlerin sayesinde oldu."
Suriye'de taraflar, Şam kırsalındaki Madaya ve Zabadani ile İdlib'deki Fua ve Kefarya'da sivillerin tahliyesi için 30 Mart'ta anlaşmaya varılmıştı. Anlaşmada 9 ay çatışmama, sivillerin tahliyesi ve bölgeye insani yardımın girişine izin verme konusunda uzlaşılmıştı.
AA
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