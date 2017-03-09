Esed Güçleri İdlib’e Saldırdı: 4 Sivil Hayatını Kaybetti!

»Ana Sayfa»Suriye
09.03.2017 13:50
Esed Güçleri İdlib’e Saldırdı: 4 Sivil Hayatını Kaybetti!
Suriye’nin İdlib kentinde yer alan Kefer Nubul beldesine Esed güçleri tarafından düzenlenen saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

AA’nın sivil savunma ekiplerine dayandırdığı haberine göre, Beşşar Esed güçlerine ait iki savaş uçağı Türkiye sınırında yer alan İdlib kentinin güneyindeki Kefer Nubul beldesini bombaladı.

Saldırıda, aralarında 2 çocuk ve bir kadının da bulunduğu 4 sivil hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Bombardımanın, hedef alınan bölgede büyük yıkıma sebep olduğu da belirtildi.

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Esed güçleri, geçen hafta da Kefer Nubul’u hedef almış ve saldırıda 6 sivil hayatını kaybetmişti.

Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde 30 Aralık 2016’da ilan edilen ateşkes, Esed ve işbirlikçileri tarafından sık sık ihlâl ediliyor.

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