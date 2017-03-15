Esed Güçleri İdlib’e Saldırdı: 11 Sivil Hayatını Kaybetti!

Esed güçlerinin Suriye’nin kuzeybatısında yer alan İdlib kentine düzenlediği saldırıda 11 sivilin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Suriye’nin kuzeybatısında yer alan İdlib kentindeki sivil savunma yetkililerinden Yahya Arce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşşar Esed güçlerine ait bir savaş uçağının İdlib’in Kusur bölgesindeki yerleşim yerine vakum bombasıyla saldırdığını belirtti.

Saldırıda 11 sivilin yaşamını yitirdiğini, 13 sivilin de yaralandığını söyleyen Arce, “Sivil savunma ekipleri saldırı sonucunda yıkılan binaların altında kalan üç aileye ulaşmaya çalışıyor. Yaralılar kentteki sahra hastanelerine kaldırıldı fakat aralarında durumu ağır olanlar da var.” dedi.

Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde 30 Aralık 2016’da Suriye’de ilan edilen ateşkes, Esed ve işbirlikçileri tarafından sık sık ihlâl ediliyor.