Esed Güçleri İdlib’e Saldırdı: 10 Sivil Hayatını Kaybetti!

»Ana Sayfa»Suriye
14.01.2017 12:05
Esed Güçleri İdlib’e Saldırdı: 10 Sivil Hayatını Kaybetti!
İdlib’in Maaret el-Misrin kasabasında pazar yerini hedef alan hava saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.

Suriye’nin kuzeybatısında yer alan İdlib kentine bağlı Maarret el-Misrin kasabasındaki sivil savunma yetkililerinden Muhammed Yahya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşşar Esed’e ait bir savaş uçağının İdlib’in kuzeyinde bulunan Maarret el-Misrin kasabasındaki bir pazar yerini bombaladığını söyledi.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 10 sivilin yaşamını yitirdiğini, 21 kişinin de yaralandığını aktaran Yahya, sivil savunma ekiplerinin yıkılan binaların enkazları altında kalanlara ulaşmaya çalıştığını belirtti.

Yahya, pazar yerindeki dükkânların tamamının hasar gördüğünü vurguladı.

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Suriye’de çatışan taraflar arasında Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğündeki ateşkes 30 Aralık’ta yürürlüğe girmişti. Ancak Esed güçleri, Şam’daki Doğu Guta bölgesi ve Barada Vadisi’nde, Dera ilinde ve Halep ilinin güney kırsalında ateşkes ihlâllerini sürdürüyor.

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