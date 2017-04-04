Esed Güçleri İdlib’e Klor Gazıyla Saldırdı!

»Ana Sayfa»Suriye
04.04.2017 09:07
Esed Güçleri İdlib’e Klor Gazıyla Saldırdı!
Suriye’nin kuzeyinde yer alan İdlib’e Esed güçleri tarafından düzenlenen klor gazlı kimyasal saldırıdan en az 20 sivilin etkilendiği bildirildi.

Suriye’de Beşşar Esed güçlerine ait askerî helikopterlerin İdlib’in el-Habit beldesine klor gazlı saldırı düzenlediği, saldırıdan en az 20 kişinin etkilendiği bildirildi.

İdlib’in güney kırsalındaki el-Habit beldesindee gerçekleştirilen saldırıdan sonra beldeye ulaşan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) gruplarından Ceyşu’l-Nasr’ın sözcüsü Muhammed Raşid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Esed rejimi, el-Habit beldesine klor gazlı varil bombasıyla saldırı düzenledi. Yaklaşık 20 sivil bu saldırıdan etkilendi.” dedi.

Esed güçlerine ait uçak ve helikopterlerin el-Habit beldesine en az 26 hava saldırısı düzenlediğini ifade eden Raşid, klor gazlı saldırıdan etkilenenlerin bölgedeki hastanelere kaldırıldığını söyledi.

Daha Önce de Hama’ya Saldırmışlardı

Esed güçleri birkaç önce de Hama’nın kuzeyindeki Latamne beldesine klor gazlı saldırı düzenlemiş, saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de gazdan etkilenmişti.

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Esed Rejiminin Kuşattığı Vaer'den Tahliyeler Devam Ediyor01 Nisan 2017 Cumartesi 13:50
  • Suriye Konulu Cenevre 5 Görüşmeleri Sona Erdi01 Nisan 2017 Cumartesi 00:00
  • “BM’den Esed Rejiminin Savaş Suçlarını Engellemesini Talep Ettik”31 Mart 2017 Cuma 12:03
  • “Suriyeli Mülteci Sayısı 5 Milyonu Geçti”30 Mart 2017 Perşembe 14:30
  • Esed Güçleri Hama’ya da Klor Gazıyla Saldırdı!30 Mart 2017 Perşembe 12:57
  • Esed Güçleri Klor Gazla Saldırdı: 12 Ölü, 82 Yaralı30 Mart 2017 Perşembe 07:46
  • Suriye'de 4 Bölgede Tahliye İçin Anlaşma Sağlandı30 Mart 2017 Perşembe 03:42
  • Sivilleri Katletme Yarışına Almanya da Katıldı, Okul Bombalandı 33 Ölü29 Mart 2017 Çarşamba 22:09
  • Suriye Konulu Cenevre 5 Görüşmeleri Sürüyor29 Mart 2017 Çarşamba 19:41
  • Esed Güçleri İdlib’deki Köylere Saldırdı: En Az 3 Kişi Hayatını Kaybetti!29 Mart 2017 Çarşamba 19:22
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim