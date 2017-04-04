Esed Güçleri İdlib’e Klor Gazıyla Saldırdı!
Suriye’de Beşşar Esed güçlerine ait askerî helikopterlerin İdlib’in el-Habit beldesine klor gazlı saldırı düzenlediği, saldırıdan en az 20 kişinin etkilendiği bildirildi.
İdlib’in güney kırsalındaki el-Habit beldesindee gerçekleştirilen saldırıdan sonra beldeye ulaşan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) gruplarından Ceyşu’l-Nasr’ın sözcüsü Muhammed Raşid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Esed rejimi, el-Habit beldesine klor gazlı varil bombasıyla saldırı düzenledi. Yaklaşık 20 sivil bu saldırıdan etkilendi.” dedi.
Esed güçlerine ait uçak ve helikopterlerin el-Habit beldesine en az 26 hava saldırısı düzenlediğini ifade eden Raşid, klor gazlı saldırıdan etkilenenlerin bölgedeki hastanelere kaldırıldığını söyledi.
Daha Önce de Hama’ya Saldırmışlardı
Esed güçleri birkaç önce de Hama’nın kuzeyindeki Latamne beldesine klor gazlı saldırı düzenlemiş, saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de gazdan etkilenmişti.
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