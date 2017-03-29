Esed Güçleri İdlib’deki Köylere Saldırdı: En Az 3 Kişi Hayatını Kaybetti!

»Ana Sayfa»Suriye
29.03.2017 19:22
Esed Güçleri İdlib’deki Köylere Saldırdı: En Az 3 Kişi Hayatını Kaybetti!
Suriye’nin kuzeyinde yer alan İdlib’in kırsalında bulunan köylere düzenlenen hava saldırısında en az 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

AA’nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Beşşar Esed güçlerine ait savaş uçakları, İdlib’e bağlı sınır bölgesindeki Hambuşiye, Bedeme ve en-Naciyye köylerine hava saldırısı düzenledi.

Yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırılarda birçok ev yerle bir olurken, en az 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği bölgede saldırılar aralıklarla sürerken patlama sesleri Yayladağı ilçesinden de duyuluyor.

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