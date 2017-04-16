Esed Güçleri Humus’ta Yerleşim Yerine Saldırdı!

Esed güçlerine bağlı savaş uçakları tarafından Suriye’nin iç kesimlerinde yer alan Humus’taki yerleşim yerine düzenlenen hava saldırısında 13 sivil yaralandı.

Suriye’nin iç kesimlerinde yer alan Humus’un Hula ilçesindeki sivil savunma yetkililerinden Raid Türkmeni, yaptığı açıklamada, Beşşar Esed güçlerine bağlı savaş uçaklarının Hula ilçesinde yerleşim yerine vakum bombalarıyla saldırdığını söyledi.

“Okula da Saldırdılar”

AA’da yer alan habere göre, saldırıda aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 13 sivilin yaralandığını belirten Türkmeni, “Savaş uçakları Hula’nın Kafr Hala beldesinde bir okula da saldırdı. Okulda kimse olmadığı için can kayıpları olmadı fakat maddî hasar meydana geldi.” ifadesini kullandı.

“5 Vakum Bombası Düştü”

Hula’daki görgü tanıklarından Vasim İbrahim, “Esed’in savaş uçakları Hula’da yerleşim yerini bombaladı. Saldırıda çok sayıda ev ve araçta maddî hasar oluştu. Bizim bulunduğumuz bölgeye 5 vakum bombası düştü.” diye konuştu.