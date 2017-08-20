Esed Güçleri Humus’ta Sivillere Saldırmaya Devam Ediyor!

Beşşar Esed’e bağlı güçler, Suriye’nin Humus ilinin kuzey kırsalında bulunan Telbise ilçesine topçu saldırıları düzenledi.

AA’da yer alan habere göre, direnişçilerin kontrol altında tuttuğu Telbise’deki sahra hastanesi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, söz konusu saldırılarda 1’i sağlık çalışanı olmak üzere 2 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Açıklamada, saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 10 sivilin de yaralandığı bildirildi.

Esed’e bağlı güçlerin kuşatma altında tuttuğu Humus’un kuzey kırsalında yer alan Hola ilçesindeki bazı bölgelere dün Esed güçleri tarafından düzenlenen hava ve kara saldırılarında da en az 2 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında çocuklarında da bulunduğu 13 kişi yaralanmıştı.

Esed’e bağlı güçlerin son bir haftadır saldırı odağındaki ilçede havadan ve karadan gerçekleştirilen saldırılardan sonra, sivillere ait yerleşim yerlerinde büyük çaplı zararlar meydana geldiği öğrenildi.

Humus’un kuzeyinde yer alan direnişçilerin kontrolündeki Telbise ve Hola ilçeleri, yaklaşık 5 yıldır Esed’e bağlı güçlerce kuşatma altında tutuluyor.

Telbise ve Hola, 4-5 Mayıs’taki Astana Toplantısı’nda Rusya, Türkiye ve İran’ın imzaladığı muhtırayla oluşturulması öngörülen “çatışmasızlık bölgeleri” içerisinde yer alıyor.