Esed Güçleri Humus'a Saldırmayı Sürdürüyor!

Suriye'nin Humus kentinde bulunan Hola bölgesindeki Teldu ilçesinde yer alan hastanenin müdürü Doktor Adil Bekkar, yaptığı açıklamada, Beşşar Esed'e bağlı güçlerin Hola'daki yerleşim yerlerine iki hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Bekkar, bombardımanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişinin yaralandığını ifade etti.

Saldırıda sığınaktaki sivillerin hedef alındığını dile getiren Bekkar, sivil savunma ekiplerinin yaralıları enkaz altından kurtarmayı başardığını, yaralananların vücutlarında çok sayıda kırık olduğunu söyledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed'e bağlı güçler Humus'un Ganto köyüne de topçu saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda ölen veya yaralanan olmadı.

Humus'un Rastan ilçesinde ise bir kişi evinin yanında, Esed'e bağlı keskin nişancıların kurşunuyla hayatını kaybetti.

Suriye'nin orta kesimindeki Humus'un kuzeyinde, direnişçilerin kontrolündeki Telbise ve Rastan ilçeleri ile Hola bölgesi, yaklaşık 5 yıldır Esed güçleri tarafından kuşatma altında tutuluyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 3-4 Mayıs'ta düzenlenen Suriye konulu 4. toplantıda garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus kentinin kuzeyindeki belli bölgeler, Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güneyinin belli bölgelerini (Deraa ve Kuneytra vilayetleri) "çatışmasızlık bölgesi" ilan etmişti.

Kaynak: AA