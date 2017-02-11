Esed Güçleri Humus’a Saldırdı: 9 Sivil Hayatını Kaybetti!

»Ana Sayfa»Suriye
10.02.2017 23:53
Esed Güçleri Humus’a Saldırdı: 9 Sivil Hayatını Kaybetti!
Esed güçleri tarafından Humus’un Vaer ilçesinde gerçekleştirilen saldırıda 9 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA’nın sivil savunma yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Suriye’nin iç kesimlerinde yer alan Humus’un Vaer ilçesinde bulunan direnişçilerin kontrolündeki bir yerleşim yeri Beşşar Esed’e ait hava güçlerince vuruldu.

Biri çocuk 9 sivilin hayatını kaybettiği saldırıda, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Yaralananların bölgedeki sahra hastanelerinde tedavi altına alındığı kaydedilirken, saldırı bölgesinde büyük hasarın meydana geldiği öğrenildi.

Vaer, Mayıs 2011’den beri Esed güçleri tarafından abluka altında tutuluyor.

Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde Suriye’de 30 Aralık’ta yürürlüğe giren ateşkese rağmen Esed ve işbirlikçileri birçok yerde sivil ve silâhlı direnişçilere yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Direnişçiler, Kürt Dağındaki Reşa Tepesinde Kontrolü Sağladı10 Şubat 2017 Cuma 01:48
  • El Bab'da Esed Güçleri ile Ahrar’uş Şam Arasında Çatışma10 Şubat 2017 Cuma 01:28
  • Tahrir-u Şam Heyeti lideri Ebu Cabir’den Açıklama10 Şubat 2017 Cuma 01:15
  • Doğu Guta’da Yüzlerce Rejim ve Hizbullah Milisi Öldürüldü!10 Şubat 2017 Cuma 01:07
  • 'YPG Suriye'de Savaş Suçu İşliyor'09 Şubat 2017 Perşembe 17:50
  • Suriye’de Ateşkes: Esed Güçleri Doğu Guta’ya Klor Gazıyla Saldırdı!09 Şubat 2017 Perşembe 17:08
  • Çavuşoğlu, Lavrov ile Telefonda Suriye’yi Görüştü09 Şubat 2017 Perşembe 15:00
  • Arap Birliğinden Suriye'deki İnfazlara Tepki09 Şubat 2017 Perşembe 14:29
  • "İran Esed’e Darbe Yapıp Mahir’i Başa Geçirmek İstedi, Rusya Önledi" İddiası09 Şubat 2017 Perşembe 13:11
  • Esed Hapishanelerindeki İşkenceyle Ölümler Belgelendi09 Şubat 2017 Perşembe 12:39
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim