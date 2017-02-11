Esed Güçleri Humus’a Saldırdı: 9 Sivil Hayatını Kaybetti!

Esed güçleri tarafından Humus’un Vaer ilçesinde gerçekleştirilen saldırıda 9 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA’nın sivil savunma yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Suriye’nin iç kesimlerinde yer alan Humus’un Vaer ilçesinde bulunan direnişçilerin kontrolündeki bir yerleşim yeri Beşşar Esed’e ait hava güçlerince vuruldu.

Biri çocuk 9 sivilin hayatını kaybettiği saldırıda, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Yaralananların bölgedeki sahra hastanelerinde tedavi altına alındığı kaydedilirken, saldırı bölgesinde büyük hasarın meydana geldiği öğrenildi.

Vaer, Mayıs 2011’den beri Esed güçleri tarafından abluka altında tutuluyor.

Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde Suriye’de 30 Aralık’ta yürürlüğe giren ateşkese rağmen Esed ve işbirlikçileri birçok yerde sivil ve silâhlı direnişçilere yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.