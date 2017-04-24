Esed Güçleri Humus’a Saldırdı: 5 Sivil Hayatını Kaybetti!

Dün geceden bu yana Suriye’nin Humus kentinde bulunan ve Beşşar Esed güçleri tarafından kuşatma altında tutulan Hola bölgesindeki Teldo, Teldehep ve Keferlaha beldelerine 18 hava saldırısı düzenlendi.

AA’da yer alan habere göre, Esed güçleri tarafından düzenlenen saldırılarda 2’si kadın olmak üzere 5 sivil yaşamını yitirdi, 15 sivil de yaralandı.

Sivil savunma ekipleri, kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Esed güçleri tarafından 25 Mayıs 2012’de katliam gerçekleştirilen Hola, 5 yıldır Esed güçlerinin kuşatması altında bulunuyor. Mart ayının sonunda Birleşmiş Milletler (BM) Hola’ya ilk defa kısıtlı insani yardım ulaştırabilmişti. Son bir yıldır Esed güçleri, yardım girişlerine kısıtlı bir şekilde izin veriyor.