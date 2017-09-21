Esed Güçleri Han Şeyhun’da Sivilleri Vurdu!

Suriye’nin İdlib iline bağlı Han Şeyhun beldesindeki sivil savunma (Beyaz Baretliler) merkezinin sorumlusu Enes Diyab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldeye sabah erken saatlerde düzenlenen hava saldırısı sonucu bir evdeki aynı aileden üç kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Diyab, o sırada evin kapısının önünde oynayan aynı aileden bir çocuğun da yaralandığını bildirdi.

Beşşar Esed rejiminin 4 Nisan’da kimyasal silahla en az 100 sivili katlettiği Şeyhun, İdlib’de diğer 12 bölge ile son 3 gündür hedef alınıyor.

İdlib’in güneyindeki bölgelere düzenlenen saldırılarda son 3 günde toplam 12 sivil yaşamını yitirdi.

Ayrıca üç hastane ve sivil savunmaya (Beyaz Baretliler) ait üç yardım merkezi vuruldu.

İdlib’deki Durum

Mart 2015’te direnişçilerin kontrolüne giren İdlib, savaş boyunca rejimin yoğun saldırılarının adresi oldu.

Rejim, Han Şeyhun beldesine 4 Nisan’da yaptığı kimyasal silah saldırısında en az 100 sivilin ölümüne sebep olmuştu.

Geçen hafta cuma “ateşkesin” garantörü Türkiye, Rusya ve İran, İdlib’deki “çatışmasızlık bölgesi” sınırlarında anlaşmaya varmıştı. Ancak Esed rejimi ve Rusya söz konusu anlaşmaya uymayarak İdlib’e yönelik saldırılar gerçekleştirmeye devam ediyor.