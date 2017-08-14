Esed Güçleri Han Şeyhun’da Sivillere Saldırdı!

Suriye’nin İdlib kentinde bulunan Beyaz Baretliler’e bağlı sivil savunma merkezindeki yetkililerden Muhammed Hac Yusuf, yaptığı açıklamada, Beşşar Esed’e bağlı topçu birliklerinin, dün gece boyunca Han Şeyhun beldesine saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

AA’da yer alan habere göre, saldırılarda, biri ağır olmak üzere beş sivilin yaralandığını söyleyen Yusuf, “Bölgede askerî unsur bulunmuyor. Bombardıman sivillere yapıldı. Saldırıların devam edeceği bilgisini alıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Han Şeyhun, 4 Nisan’da Esed güçleri tarafından gerçekleştirilen kimyasal katliama sahne olmuştu. Söz konusu katliamda en az 100 sivil hayatını kaybetmiş, 500 sivil de yaralanmıştı.

Belde, Türkiye, Rusya ve İran’ın belirlediği “çatışmasızlık bölgelerinin” içinde yer alıyor.