Esed Güçleri Han Şeyhun ve Doğu Guta’ya Saldırdı!

Han Şeyhun’daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) müdürü Hacı Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşşar Esed rejimine ait uçakların Han Şeyhun’a vakum bombasıyla saldırı düzenlediğini, Sivil Savunma görevlilerinin enkaz altından 8 ceset çıkardığını söyledi.

12 yaralının olduğunu belirten Yusuf, can kaybı sayısının artmasından endişe ettiklerini dile getirdi.

Bu arada, rejim uçakları, İdlib’in güney kırsalındaki el-Hilbe köyündeki göçmen kampına da saldırdı, 1 sivil hayatını kaybetti.

Doğu Guta “Çatışmasızlık Bölgesine” Saldırı

Rejim güçlerinin Doğu Guta “çatışmasızlık bölgesine” düzenlediği saldırılarda ise 7 sivilin yaşamını yitirdiği, 11 sivilin de yaralandığı bildirildi.

Doğu Guta bölgesindeki Sivil Savunma Basın Sorumlusu Ömer Ebu Ubeyde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimine bağlı güçlerin Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesi ile Misraba beldesine kara ve havadan saldırdığını söyledi.

Saldırılarda Misraba’da biri çocuk 2 ve Duma’da 5 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Ebu Ubeyde, saldırılarda 3 Sivil Savunma çalışanıyla birlikte 11 sivilin yaralandığını aktardı.

“Esed Sivilerden İntikam Alıyor”

Bu arada, Doğu Guta bölgesindeki Yerel Koordinasyon Komitesi üyesi Yusuf el-Bustani de, “Esed rejimi Doğu Guta bölgesindeki cephe hatlarında verdiği kayıplardan dolayı sivillere saldırarak intikam alıyor. Rejim güçleri Cobar ve Ayn Terma’ya sızmaya çalıştı, sızmada başarılı olmayan rejim güçleri sivil yerleşim yerlerine saldırarak muhaliflerden intikam almaya çalışıyor.” diye konuştu.