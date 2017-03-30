Esed Güçleri Hama’ya da Klor Gazıyla Saldırdı!

»Ana Sayfa»Suriye
30.03.2017 12:57
Esed Güçleri Hama’ya da Klor Gazıyla Saldırdı!
Suriye’de Esed güçlerine ait askerî helikopterlerin Hama kırsalına “klor gazlı” saldırı düzenlediği, yaklaşık 100 kişinin gazdan etkilendiği bildirildi.

Hama’daki Latamneh Hastanesi doktorlarından Muhammed Ulvan AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşşar Esed güçlerine ait askerî helikopterlerin, Latamneh beldesi ve ez-Zuvar köyüne “klor gazlı” varil bombasıyla saldırdığını söyledi.

“Durumu Ciddi Olanlar Var”

Direnişçilerin kontrolündeki belde ve köye düzenlenen saldırıda çevreye yayılan gazdan yaklaşık 100 sivilin etkilendiğini ifade eden Ulvan, “Klor gazı saldırısına maruz kalanlarda kusma, baş dönmesi, görme bozukluğu, nefes darlığı gibi belirtiler var. Gazdan etkilenen bazı kişilerin ise durumu ciddi.” dedi.

Dün de Şam’a Saldırdılar

Esed güçleri dün de Şam’ın Kabun Mahallesi’ne “klor gazlı” saldırı düzenlemiş, 35 sivil gazdan etkilenmişti.

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