Esed Güçleri El Bâb'ı Güneyden Kuşattı

»Ana Sayfa»Suriye
06.02.2017 22:46
Esed Güçleri El Bâb'ı Güneyden Kuşattı
Suriye’de rejim güçleri ve beraberindeki İran destekli Şii milisler, El Bâb’ın güneyinde IŞİD’in elinde kalan tek ikmâl yolunu ele geçirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye'nin kuzeyinde Rakka’dan sonra IŞİD’in elinde kalan ikinci önemli meskûn mahal El Bâb’ın ‘tamamen kuşatma altına girdiğini’ söyledi.

Bu gelişme Esed rejiminin ve yanında savaşan İran destekli Şii milislerin ilçenin güneyinde yürüttükleri operasyonların sonucunda gerçekleşti.

Hizbullah destekli rejim güçleri, El Bâb’ı Rakka’ya bağlayan ve örgütün elinde kalan son ana ikmal hattını ele geçirdi.

Türkiye destekli ÖSO birlikleri daha önce El Bâb’ı kuzey, doğu ve batıdan kuşatma altına almıştı.

SOHR, “El Bâb şu an güneyden rejim, kuzey, batı ve doğudan Türk askerleri ve muhalifler tarafından tamamen kuşatma altında” açıklamasını yaptı.

Rejimin El Bâb’ın güneyinde örgütün elinde kalan son ana ikmal hattını ele geçirdiğini bildiren SOHR, Esed rejiminin bunu İran destekli Şii Hizbullah milislerinin ve Rusya’nın top desteğiyle gerçekleştiğini ifade etti.

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Rejim güçleri, El Bâb'ın gübeyindeki IŞİD'in ikmal hattını kesmesine rağmen hâlâ ilçeden yaklaşık 5-7 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Türkiye'nin desteğiyle 24 Ağustos'ta Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatan ÖSO birlikleri Türkiye sınırı ile El Bâb arasında geniş bir bölgeyi IŞİD'den almıştı. Bu güçler en son El Bâb'ın güneydoğusunda bulunan Bza'a köyünü Pazar günü ele geçirmişti.

Kaynak: Al Jazeera

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