Esed Güçleri Doğu Guta’ya Saldırmayı Sürdürüyor!

Doğu Guta’daki sivil savunma ekiplerinden Mahmut Adem, Beşşar Esed güçlerinin Hammuriye ve Sakba beldelerinde sivil yerleşim yerlerini füzelerle hedef aldığını aktardı.

AA’da yer alan habere göre, saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 6 sivilin yaşamını yitirdiğini, 30 sivilin de yaralandığını belirten Adem, yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğunu, can kaybı sayısının artmasından endişe ettiklerini dile getirdi.

Yaralıların en yakın sağlık noktalarına götürüldüğünü kaydeden Adem, “Olay yerine giden sivil savunma ekipleri de füze saldırısına maruz kaldı ama çok şükür iyiler. 6’dan fazla füze saldırısı oldu.” dedi.

Şam kırsalındaki sivil savunmanın internet üzerinden yayımladığı arama kurtarma görüntülerinde, Esed güçlerinin füze saldırısında vurulan binaların yerle bir olarak enkaza dönüştüğü görülüyor.