Esed Güçleri Doğu Guta’ya Saldırdı: 12 Sivil Hayatını Kaybetti!
Şam’ın Doğu Guta bölgesindeki Hamuriye beldesine düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 12 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.
AA’nın sivil savunma ekiplerine dayandırdığı haberine göre, Şam’ın Doğu Guta bölgesindeki Hamuriye beldesine Beşşar Esed güçleri tarafından hava saldırısı düzenlendi.
Saldırıda en az 12 sivil yaşamını yitirdi, aralarında sivil savunma mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişi de yaralandı.
Hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocukların da olduğu, yaralıların beldedeki sahra hastanelerine kaldırıldığı belirtildi.
Saldırı bölgesinde büyük hasar meydana gelirken, sivil savunma ekipleri de enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor.
Beşşar Esed’e bağlı birlikler, bir haftadan bu yana Cobar ve Kabun mahallesi ile Doğu Guta bölgesindeki ilçe ve beldelere kara ve havadan yoğun bir şekilde saldırıyor.
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