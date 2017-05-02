Esed Güçleri Doğu Guta’nın En Büyük Hastanelerinden Birini Yerle Bir Etti!

Okul, çarşı, pazar yeri ve yerleşim yerlerini yoğun bir şekilde bombalayan Beşşar Esed güçleri son günlerde direnişçilerin kontrolündeki bölgelerde hastaneleri hedef alıyor.

Doğu Guta bölgesindeki Arbin beldesine dün düzenlenen saldırılarda, bölgenin en büyük hastanelerinden biri olan Arbin Hastanesi kullanılamaz hâle geldi.

Saldırıda harabeye dönen hastanede görev yapan doktorlardan Abdulvahab Ebu Yahya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşşar Esed güçlerinin Doğu Guta bölgesindeki hastane ve sağlık merkezlerini doğrudan hedef aldığını ifade etti.

Hava saldırılarında hastanenin bilerek vurulduğunu belirten Ebu Yahya, “Arbin Hastanesi, düzenlenen hava saldırısında büyük hasar görerek kullanılmaz hâle geldi. Saldırıdan yarım saat önce hastaneyi terk ettik. Rejim bölgedeki tıp merkezleri ile hastaneleri doğrudan hedef alıyor. Özellikle hastaneleri vuruyor.” diye konuştu.

Hastanenin bölgede sivil halka hizmet verdiğinin altını çizen Ebu Yahya, “Dün 7 operasyon yaptığımız ameliyat odası yerle bir oldu. Doğu Guta bölgesindeki ortopedi ameliyatlarının yüzde 60’ı burada oluyordu.” diye konuştu.

Suriye’de Beşşar Esed güçleri ve Rusya, nisan ayında düzenlediği hava saldırılarını özellikle İdlib’deki sağlık merkezlerinin üzerinde yoğunlaştırmış, Esed güçleri ve Rusya’ya ait uçaklar İdlib ve Doğu Guta’da 9 hastane ve sağlık merkeziyle bir ambulans merkezini bombalamıştı.