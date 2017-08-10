Esed Güçleri Doğu Guta’da Yine Sivillere Saldırdı!

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Sözcüsü Siraç Muhammed, Beşşar Esed’e bağlı güçlerin Suriye’nin Şam kentinde bulunan Doğu Guta bölgesindeki Kafr Batna beldesine karadan havan toplarıyla 8 defa saldırdığını duyurdu.

AA’da yer alan habere göre, sivil yerleşim yerlerini hedef alan bombardımanda aralarında çocukların da bulunduğu 5 sivilin hayatını kaybettiği, ondan fazla sivilin de yaralandığını aktaran Muhammed, saldırıda binaların da zarar gördüğünü bildirdi.

Doğu Guta; Türkiye, Rusya ve İran’ın 3-4 Mayıs’taki Astana toplantısında belirlediği 4 “çatışmasızlık bölgesi” içinde yer alıyor.