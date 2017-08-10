Esed Güçleri Doğu Guta’da Yine Sivillere Saldırdı!
Şam’ın “çatışmasızlık bölgeleri” içerisinde yer alan Doğu Guta bölgesindeki Kafr Batna beldesinde bulunan sivil yerleşim yerlerine karadan saldıran Esed güçleri, 5 sivili katletti.
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Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Sözcüsü Siraç Muhammed, Beşşar Esed’e bağlı güçlerin Suriye’nin Şam kentinde bulunan Doğu Guta bölgesindeki Kafr Batna beldesine karadan havan toplarıyla 8 defa saldırdığını duyurdu.
AA’da yer alan habere göre, sivil yerleşim yerlerini hedef alan bombardımanda aralarında çocukların da bulunduğu 5 sivilin hayatını kaybettiği, ondan fazla sivilin de yaralandığını aktaran Muhammed, saldırıda binaların da zarar gördüğünü bildirdi.
Doğu Guta; Türkiye, Rusya ve İran’ın 3-4 Mayıs’taki Astana toplantısında belirlediği 4 “çatışmasızlık bölgesi” içinde yer alıyor.
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