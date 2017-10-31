Esed Güçleri Doğu Guta’da Okula Saldırdı!

Direnişçilerin kontrolündeki Doğu Guta bölgesinde Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden Mahmud Ethem, “Rejim güçlerinin saldırısında bir top mermisinin Cisrin okuluna düşmesi sonucu 3’ü çocuk 5 sivil yaşamını yitirdi, 15 sivil yaralandı.” dedi.

AA’da yer alan habere göre, yaralı öğrencilerin beldedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındığını ifade eden Ethem, rejimin Doğu Guta bölgesine yönelik saldırılarının devam ettiğini söyledi.

Suriye’nin Şam kentinde bulunan Doğu Guta bölgesindeki Cisrin beldesi, Kafr Batna beldesinin doğusunda yer alıyor. Rejim güçleri, elektrik ve suyun kesik olduğu Cisrin beldesine zaman zaman ağır silahlarla saldırıyor.

“Gerginliği azaltma bölgeleri” arasında yer alan Cisrin’de yaklaşık 4 bin ailenin yaşadığı tahmin ediliyor.