Esed Güçleri Doğu Guta’da 4 Sivili Daha Katletti!

Suriye’de Şam’ın Doğu Guta bölgesindeki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Merkezi yetkililerinden Muhammed Ethem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşşar Esed güçlerine ait savaş uçaklarının Doğu Guta’da direnişçilerin kontrolünde yer alan Duma ilçesi ile Ayn Terma beldesini bombaladığını söyledi.

Saldırıda Duma’da 1, Ayn Terma’da 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, 12 sivilin de yaralandığını dile getiren Ethem, Doğu Guta’da 103 nolu Sivil Savunma Merkezi’ne ait araçların olay yerine giderken Esed güçlerinin saldırılarına maruz kaldığını ifade etti.

Saldırılan yerlerde maddi hasarın meydana geldiğini aktaran Ethem, Esed güçlerinin Şam’ın Haresta Mahallesi’ne de havan toplarıyla saldırdığını belirtti.

Doğu Guta 5 Yıldır Askerî Kuşatma Altında

Esed güçleri, 5 yıldan bu yana askerî kuşatma altında tuttuğu Doğu Guta’ya yönelik saldırılarını son 1 aydır yoğunlaştırdı.

Esed güçlerinin insani yardımların geçişine izin vermediği Doğu Guta’da halk, suyu kazdıkları kuyulardan, elektriği ise jeneratörlerden sağlıyor.

Doğu Guta, Türkiye, Rusya ve İran’ın 3-4 Mayıs’taki Astana toplantısında belirlediği “çatışmasızlık bölgeleri” içinde yer alıyor.