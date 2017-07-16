Esed Güçleri Doğu Guta’da 4 Çocuğu Katletti!

Suriye’de Şam’ın Doğu Guta bölgesindeki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Merkezi yetkililerinden Muhammed Ethem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşşar Esed güçlerine ait savaş uçaklarının direnişçilerin kontrolündeki Zemelka ile Heze beldelerini bombaladığını söyledi.

Saldırılarda, Zemelka’da üç çocuk, Heze’de ise biri çocuk, dört kişinin yaşamını yitirdiğini dile getiren Ethem, çok sayıda kişinin de yaralandığını ifade etti.

Ethem, Esed güçlerinin bombaladığı yerlerde büyük hasar oluştuğunu kaydetti.

5 Yıllık Kuşatma

Doğu Guta’nın “çatışmasızlık bölgeleri” içinde yer alan Zemelka ve Heze beldeleri 5 yıldan bu yana Esed güçlerince kuşatma altında tutuluyor.

Esed güçlerinin insani yardımların geçişine izin vermediği Doğu Guta’da halk, suyu kazdıkları kuyulardan, elektriği ise jeneratörlerden sağlıyor.

İdlib’de Bombalı Araç Saldırısı

Öte yandan, direnişçilerin kontrolündeki İdlib ilinde bulunan sivil savunma yetkililerinden Ali Meri de Meştel mahallesindeki Mecd Hastanesi’nin yakınlarında bomba yerleştirilen aracın infilak etmesi sonucu iki kadın ve üç çocuğun yaralandığını söyledi.

Meri, yaralıların hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığını dile getirdi.

Saldırıyı ise henüz üstlenen olmadı.