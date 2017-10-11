Esed Güçleri Deyrizor’da En Az 15 Sivili İnfaz Etti!

Mepa News sitesinin yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Suriye’de Beşşar Esed rejimine bağlı güçler, Deyrizor bölgesindeki kırsalda en az 15 sivili infaz etti.

Deyrizor kentinin doğu kırsalındaki Hatla köyünde gerçekleştiği belirtilen infazlarda ölü sayısının daha fazla olmasından endişe ediliyor.

Kaynaklar, öldürülen kişilerin tamamının sivil halk olduğunu ifade ediyor.