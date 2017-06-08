Esed Güçleri Dera’yı Bombalamaya Devam Ediyor!

Suriye’nin Dera ilindeki sivil savunma yetkililerinden Amer Ebu Zeyit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşşar Esed yönetimindeki savaş uçakları ile Esed yanlısı yabancı grupların, Dera’nın direnişçilerin kontrolündeki bölgelerine yoğun bir şekilde saldırdığını söyledi.

Direnişçilerin kontrolündeki Dera Beled, Baraj Yolu ile mülteci kampının olduğu bölgeye kara ve havadan düzenlenen saldırılarda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini, 14 sivilin de yaralandığını ifade eden Ebu Zeyit, “Esed güçleri Dera’da muhaliflerin kontrolündeki bölgelere karadan ‘sanayi yapımı fil’ adı verilen 80 füzeyle saldırdı. Rejim, il merkezinde ilerleme çabası içerisinde olduğu için Baraj yolu, mülteci kampı çevresi ile Dera Beled mahallesini yoğun bir şekilde bombalıyor.” dedi.

Ülkenin güneybatısındaki Dera’da direniş bölgelerine yapılan saldırılarda yerleşim yerlerinin büyük hasar gördüğünü kaydeden Ebu Zeyit, “Esed güçleri ve Şii gruplar birkaç günden bu yana Dera’da saldırılarını yoğunlaştırdılar.” ifadesini kullandı.

Bu arada, İran destekli Esed yanlısı yabancı grupların Dera’da verdikleri kayıplar nedeniyle birçok cephe hattından çekildiği öğrenildi.

Dera il merkezi, kuzeyde Dera Mahata (yeni şehir) ile güneyde Dera Beled (eski şehir) olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Esed güçleri, Dera Mahata’nın büyük bölümüne hâkim.

İl merkezinin yüzde 45’ine hâkim olan direnişçiler, 4 ay önce Esed güçleri tarafından düzenlenen yoğun hava saldırılarına karşılık operasyon başlatmış, Menşiyye’nin büyük bir kısmını ele geçirmişti.

Direnişçiler, Menşiyye’nin hepsini ele geçirerek Dera Beled’in tamamında kontrolü sağlamaları hâlinde il merkezinin yüzde 60’ına hâkim olacak.

Dera, 4-5 Mayıs’ta Astana toplantısında Rusya, Türkiye ve İran’ın imzaladığı muhtırayla oluşturulması öngörülen “çatışmasızlık bölgeleri” arasında yer alıyor.