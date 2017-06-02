Esed Güçleri Dera’ya Yığınak Yapıyor!

Suriye’nin güneyinde bulunan Dera kentindeki AA muhabirinin bildirdiğine göre, son 3 günde çoğu Rusya yapımı askeri araç gereç, mühimmat ve yabancı milisleri içeren 6 konvoy, Şam-Dera yolundan Dera’ya girdi.

Bölgedeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanlarından Abdullah Ebu Zeyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bu büyük sevkiyatlar Beşşar Esed rejiminin Dera’da kaybettiği bölgeleri tekrar alma niyetini gösteriyor.” dedi.

Ebu Zeyd, direnişçilerin de olası saldırıya karşılık operasyon odası kurduklarını ve giren konvoylara saldırı düzenlemeye başladıklarını belirtti.

Menşiyye’deki Operasyon

Dera il merkezi, kuzeyde Dera Mahata (yeni şehir) ile güneyde Dera Beled (eski şehir) olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Beşşar Esed güçleri, Dera Mahata’nın büyük bölümüne hâkimken, Dera Beled’de sadece Menşiyye semtini elinde tutuyor.

Dera il merkezinin yüzde 45’ine hâkim olan direnişçiler, 4 ay önce Esed güçlerinin yoğun hava saldırılarına karşılık operasyon başlatmış, Menşiyye’nin büyük kısmını ele geçirmişti.

Direnişçiler, Menşiyye’yi ele geçirerek Dera Beled’in tamamında kontrolü sağlamaları hâlinde il merkezinin yüzde 60’ına hâkim olacak.