Esed Güçleri Dera’ya 8 Varil Bombası ile Saldırdı
Suriye'de Beşşar Esed rejimi, ABD yönetiminin rejime yeni müdahale gerekçesi olarak açıkladığı "varil bombası kullanımına" başvurmaya devam ediyor. Rejime bağlı güçler ülkenin güneyindeki Dera'da bugün 8 varil bombası kullandı.
Dera sivil savunma yetkilerinden Muhammed el-Zuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Rejim helikopterleri Dera’da bu sabahtan beri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere 8 varil bombası attı. Bombalar düştüğü yerleşim yerlerindeki evlere büyük zarar verdi.” dedi.
Varil bombalarının Dera'nın merkezindeki Dera Beled'i hedef aldığını kaydeden Zuz, saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığını ifade etti.
"78 varil bombası atıldı"
Esed rejimi ve Rusya’nın nisan ayı başından bu yana Dera'ya yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını belirten Zuz, rejim helikopterlerinin Dera’ya 1 Nisan’dan bu yana 78 varil bombası attığını söyledi.
Dera il merkezi, kuzeyde Dera Mahata (yeni şehir) ile güneyde Dera Beled (eski şehir) olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Dera Mahata'nın büyük bölümüne hakim olan rejim güçleri, Dera Beled'de elindeki tek semt olan Menşiyye'nin büyük bölümünü kaybetti.
ABD yönetimi, 10 Nisan'da Esed rejiminin kimyasal silah ve varil bombasıyla yapacağı saldırıların Başkan Donald Trump'tan karşılık göreceği açıklamasını yapmıştı.
Varil bombaları, Esed rejiminin 7. yıla giren iç savaşta sivillere karşı kullandığı en yaygın silahlar arasında. Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) derlediği verilere göre, rejim varil bombasını ilk kez 1 Mart 2012'de İdlib'in kuzeyindeki Salkin beldesinde kullandı.
Geçen ay atılan varil bombaları en fazla Dera ilini hedef alırken, Hama, Şam kırsalı ve İdlib'te siviller yine bu yolla katledildi. Ayrıca, birer cami ve okul ile 2 sağlık merkezi de varil bombaları sonucu kullanılamaz hale geldi.
SNHR, internet sitesinde yer verdiği bilgilere göre, rejim güçlerinin yalnızca ocak 2015'ten bu yana attığı varil bombası 32 bine yaklaşırken, 2 bin 717 sivil öldü. Yaralı sayısı ise tam olarak tespit edilebilmiş değil.
AA
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