Esed Güçleri, Daret El-İzze'ye Hava Saldırısı Düzenlendi

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Halep'te muhaliflerin kontrolündeki Daret el-İzze beldesine düzenlediği hava saldırılarında, 4 sivil öldü, 25'ten fazlası yaralandı.

Daret el-İzze sivil savunma merkezi müdürü Hammud Hammud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejime ait savaş uçaklarının beldeye, yaklaşık 2 saat önce art arda 11 hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Hammud, "Aynı aileden 3 kız çocuğu ve bir kadın hayatını kaybetti. Beldede askeri unsur yok. Sadece sivil yerleşimler var." dedi.

Bir sahra hastanesinde görevli Muhammed Yahya da, internet üzerinden gönderdiği ses kaydında, yaralanan 25'ten fazla sivilin tedavisine başlandığını ifade etti.

Yahya, yaralıların çoğunun kadın ve çocuk olduğunu belirtti.

AA