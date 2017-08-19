“Esed Güçleri Cobar Mahallesine Zehirli Gazla Saldırdı”

Cobar Tıp Merkezi, yaptığı açıklamada, Beşşar Esed’e bağlı güçlerin gece saat 01.00 civarında içeriği bilinmeyen bir “zehirli gaz” ile Cobar mahallesine saldırdığını duyurdu.

AA’da yer alan habere göre, mahallede çevreye yayılan gazlardan 4 kişinin etkilendiği belirtilen açıklamada, “Gazlardan etkilenenlerde, nefes darlığı, kusma, baş dönmesi, görme bozukluğu gibi belirtiler vardı.” ifadeleri kullanıldı.

Suriye’nin Şam kentindeki Doğu Guta bölgesinde bulunan Cobar mahallesi, “çatışmasızlık bölgeleri” içerisinde yer alıyor.

Esed güçleri, geçen hafta da, Doğu Guta’nın Ayn Terma beldesinde bulunan direnişçilerin cephe hattına “zehirli gaz” ile saldırmış, saldırıda 4 direnişçi gazdan etkilenmişti.