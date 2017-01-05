Esed Güçleri Barada Vadisini Klor Gazıyla Vurdu!

»Ana Sayfa»Suriye
05.01.2017 21:59
Esed Güçleri Barada Vadisini Klor Gazıyla Vurdu!
​​​​​​​Esed rejimi, doğu Halep'ten sonraki hedefi Şam'ın Barada Vadisi'ni klor gazıyla vurdu.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin Halep'i ele geçirdikten sonra saldırılarını yoğunlaştırdıkları başkent Şam'daki Barada Vadisi'nde insani kriz büyüyor. Rejim güçleri, bölgeye klor gazlı saldırı düzenledi.

Hizbullah'ın saldırıları altındaki Barada Vadisi, insani kriz açısından "yeni Halep" olarak anılıyor.

Sabah saatlerinde rejim güçleri vadiye klor gazı içerikli varil bombasıyla saldırdı. Saldırıda kimyasal içerikten 8 sivil etkilendi.

HİZBULLAH SU DEPOLARINA ZARAR VERDİ 

İki hafta öncesine kadar, rejim güçleri, Şam'a su akışının engellenmemesi karşılığında muhaliflerin kontrolündeki bölgeye sınırlı miktarda gıda girmesine izin veriyordu.

Ancak Hizbullah, 27 Aralık'ta Barada Vadisi içindeki Ayn el-Fica pınarına saldırarak buradaki pompa ve depolara zarar vermişti.

Bunun ardından başkentin tümünde sular kesilmişti. Rus mühendislerin tamirat için bölgeye girmelerine, Hizbullah engel olmuştu.

Şam'daki su ihtiyacı tankerlerle taşınarak karşılanıyor.

"BURADA İNSANLIK DRAMI YAŞANIYOR"

Dünyayla bağlantısı neredeyse kesilen Baradalı siviller ise zayıf internet bağlantısı üzerinden AA'ya ses kaydı göndererek seslerini duyurmaya çalışıyor.

Sivillerden Muhammed Abdo, içinde bulundukları durumu şöyle aktardı:

"Burada insanlık dramı yaşanıyor. 2 haftadır kuşatmada saldırı altındayız. Yaşamaya devam etmek için hiçbir aracımız yok. Ekmek, su yok. Yakıtımız yok. Evlerimiz yerle bir oldu"

Barada sakinlerinden Abdurrahman Beşir, vadinin Şam ve çevresine su ileten temel kaynak olduğunu hatırlatarak, "Bir tanker içme suyunun fiyatı 5 kat arttı. Yaklaşık 25 bin Suriye lirası (yaklaşık 200 Türk lirası) oldu." dedi.

Saldırı altındaki Barada'da çok sayıda kişi de canını tehlikeye atma pahasına, parklarda çeşmeler önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 

 

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