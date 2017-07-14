Esed Güçleri Ayn Terma’ya Yine Gazla Saldırdı!

Şam’ın Doğu Guta bölgesindeki Cobar Tıp Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Beşşar Esed güçleri, Ayn Terma’da muhaliflerin cephe hattına zehirli gazla saldırdı. Çevreye yayılan gazlardan etkilenen 3 muhalif tıp merkezine getirildi.” bilgisi verildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, gazdan etkilenenlerde kusma, nefes darlığı, görme bozukluğu gibi belirtilerin olduğu ifade edildi.

Esed güçleri, dün de aynı bölgeye içeriği bilinmeyen bir gazla saldırmış, saldırıdan 10 direnişçi etkilenmişti.

Esed güçlerinin son 3 haftadır yoğun bir şekilde saldırdığı Doğu Guta bölgesi, Türkiye, Rusya ve İran’ın 3-4 Mayıs’taki Astana toplantısında belirlediği “çatışmasızlık bölgeleri” içinde yer alıyor.

Esed güçleri, Doğu Guta’nın güneydoğu ucunda, yarımada şeklindeki Cobar mahallesinde bulunan direnişçileri, güneybatısındaki Ayn Terma’dan kopararak, tek başına askeri kuşatma altına almayı hedefliyor.