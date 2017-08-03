Esed Güçleri Ayn Terma’ya Saldırmaya Devam Ediyor!

Direnişçilerin kontrolündeki Ayn Terma beldesinde yer alan Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden Mahmud Ethem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşşar Esed’e bağlı güçlerin beldede bulunan yerleşim yerine, karadan karaya atılan füzelerle saldırdığını duyurdu.

Ethem, yaptığı açıklamada, “Saldırıda bir sivil hayatını kaybetti, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 16 sivil yaralandı.” dedi.

Yaralıların, Cobar Mahallesi’ndeki tıp merkezine kaldırılarak tedavi altına alındığını belirten Ethem, beldede saldırıya maruz kalan bölgelerde büyük bir maddî hasarın meydana geldiğini aktardı.

“Bir Aydır Yoğun Bir Şekilde Kara ve Havadan Bombaladı”

Ethem, ayrıca, Esed’e bağlı güçlerin bir aydan bu yana Ayn Terma beldesi ile Cobar Mahallesi’ni yoğun bir şekilde kara ve havadan bombaladığını kaydetti.

Esed güçlerinin dün Ayn Terma beldesine düzenlediği saldırılarda da 2 sivil yaşamını yitirmişti.

Suriye’nin Şam kentindeki Doğu Guta bölgesinde bulunan Ayn Terma, “çatışmasızlık bölgeleri” içerisinde yer alıyor.

Rejim, Cobar’ı Ayn Terma ve Zemelka’dan Koparmaya Çalışıyor

Şam’ın doğusunda, Cobar Mahallesi ile Ayn Terma ve Zemelka beldelerinin de içinde olduğu Doğu Guta bölgesi 5 yıldır Esed’e bağlı güçler tarafından kuşatma altında tutuluyor.

Esed güçleri, Doğu Guta’nın güneydoğusunda yarımada şeklindeki Cobar’ı, güneybatısındaki Ayn Terma ve Zemelka’dan kopararak tek başına kuşatmayı hedefliyor.

Böylece Esed’e bağlı güçlerin yaklaşık 2 aydır yoğun bir şekilde saldırdığı Doğu Guta’daki kuşatma da daralmış olacak.