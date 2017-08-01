Esed Güçleri Ayn Terma’da Yine Sivilleri Katletti!

Direnişçilerin kontrolünde bulunan Ayn Terma’daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden Mahmud Ethem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşşar Esed güçlerinin Doğu Guta bölgesindeki Ayn Terma beldesine “fil” adı verilen 12 füzeyle saldırdığını söyledi.

Füzelerin yerleşim yerine düşmesi sonucu 4 sivilin yaşamını yitirdiğini, 6 sivilin de yaralandığını belirten Ethem, Esed güçleri tarafından düzenlenen saldırılarda beldede çok sayıda evin de hasar gördüğünü belirtti.

Rejim, Cobar’ı Ayn Terma ve Zelmelka’dan Koparmak İstiyor

Şam’ın doğusunda, Cobar mahallesi ile Ayn Terma ve Zemelka beldelerinin de içinde olduğu Doğu Guta bölgesi, 5 yıldır Esed güçlerince kuşatma altında tutuluyor.

Esed rejimi, Doğu Guta’nın güneydoğu ucunda, yarımada şeklindeki Cobar’ı, güneybatısındaki Ayn Terma ve Zemelka’dan kopararak tek başına kuşatmaya almayı hedefliyor. Böylece rejimin yaklaşık 2 aydır yoğun şekilde saldırdığı Doğu Guta üzerindeki kuşatma da daralmış olacak.

Doğu Guta, Türkiye, Rusya ve İran’ın 3-4 Mayıs’taki Astana toplantısında belirlediği 4 “çatışmasızlık bölgesi” içinde yer alıyor.