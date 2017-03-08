Esed Güçleri Ateşkes Dinlemiyor: Doğu Guta’da 3 Sivil Katledildi!
Suriye’de, Beşşar Esed güçleri, Şam’ın Doğu Guta bölgesine hava saldırıları düzenledi. Rusya’nın, bölgede ateşkesin geçerli olduğunu duyurmasına rağmen gerçekleşen bombardımanda 3 sivil hayatını kaybetti.
AA’da yer alan habere göre, Doğu Guta’daki sivil savunma birimlerinin sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamada, Esed güçlerine ait olduğu belirtilen savaş uçaklarının Duma, Zamalka ve Arbin semtlerine düzenlediği hava saldırılarında 3 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.
30 Aralık’ta Ankara ve Moskova yönetimlerinin öncülüğünde Suriye’de yürürlüğe giren ateşkeste, Rusya Savunma Bakanlığı dün yeni bir açıklama yaparak Doğu Guta’da 20 Mart’a kadar ateşkesin geçerli olduğunu ilan etmişti.
“İhlâller Sürdü”
Doğu Guta’daki silahlı direnişçi gruplardan Feylak er-Rahman’ın sözcüsü Vail Ulvan, yaptığı açıklamada, Esed güçlerinin ateşkes anlaşmasına uymadığını ve saldırılara ara vermeden devam ettiğini söyledi.
Ulvan, “Cenevre görüşmelerinden önce Rusya askerî muhalefetle uzun görüşmeler sonucu Doğu Guta bölgesinde ateşkesin uygulanacağını duyurdu. Fakat ihlâller sürdü. Muhalifler, Rusya’ya gerekli uyarılarda bulundu.” dedi.
Ulvan, Rusya’nın ateşkesi duyurmasına karşın bunu hayata geçirmediğini, askerî grupların da doğal olarak kendini savunma hakkını kullanarak saldırılara karşılık verdiğini dile getirdi.
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