“Esed Güçleri 89 Filistinli Mülteciyi İdam Etti”

Londra merkezli Suriye’deki Filistinliler Çalışma Grubu’nun yayımladığı raporda, Suriye’de savaşın başladığı 2011’den bu yana, kaçırılan Filistin Kurtuluş Ordusu (FKO) üyesi 17 kişinin de aralarında bulunduğu 89 Filistinli mültecinin, Beşşar Esed güçlerince idam edildiği kaydedildi.

Suriye’nin Şam ve Halep kentlerinde bulunan Filistinli mültecilerin yaşadığı kamplar, ülkedeki çatışmalar nedeniyle büyük hasar gördü. Ülkede 6 yıldır devam eden savaş nedeniyle Filistinli mültecilerin büyük kısmı yaşadıkları yerlerden göç etmek zorunda kaldı.

Filistinliler, işgalci İsrail’in kuruluşunun ardından göç etmek zorunda bırakıldıkları ve mülteci olarak geldikleri Suriye’yi de yine bir savaş nedeniyle terk ederek komşu ülkelere göç etti.

Kaynak: AA