Esed Doğu Guta’da Katliamı Sürdürüyor!

Suriye’nin Şam kentinin Doğu Guta bölgesindeki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden Mahmud Ethem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Esed rejimine bağlı güçlerin düzenlediği saldırılarda Hamuriye’de 5 kişi, Sabka beldesinde de bir çocuk yaşamını yitirdi. Saldırılarda 7 sivil yaralandı.” dedi.

“Rejim Güçleri Ayn Terma ve Cobar’a Sızmaya Çalıştı”

Bu arada, Doğu Guta’daki Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi üyesi Yusuf el-Bustani de “Rejim bugün Sabka, Hamuriye ve Kafr Batna beldelerini vurdu. Rejim güçleri, Ayn Terma ve Cobar’a sızmaya çalıştı. Muhalifler rejim güçlerinin sızmasını engelleyerek geri püskürttü.” ifadelerini kullandı.

“Rejim Açlık Silahını Kullanıyor”

Esed rejiminin Doğu Guta’ya ablukayı almasından dolayı bölgede insani durumun çok kötü olduğunu vurgulayan el-Bustani, “Rejim bölgede açlık silahını sivillere karşı kullanıyor. Rejim daha önce Yermuk, Madaya ve Zabadani’de açlık silahını kullanarak halkı yerinden etti.” dedi.