Esed Canisi Suçlarını Fuar Maskesiyle Örtmeye Çalışıyor

Esed rejimi Suriye'nin başkenti Şam'da savaştan dolayı 5 yıldır ara verdiği Uluslararası Şam Fuarını tekrar açtı. Şam Doğu Guta yakınında düzenlenen fuara onlarca ülkeden diplomatlar katıldı. 17 Ağustos tarihinde açılan fuarın 26 Ağustos'a kadar devam etmesi planlanıyor.

Timetürk’ün Esed rejiminin yayın organı Suriye Arap Haber Ajansı'na (SANA) dayandırdığı habere göre 43 ülkeden 23'ü ülkedeki büyükelçileri aracılığı ile resmi katılım gösterirken 20 ülke ticari alanda uzaktan katılım sağladı. Fuara katılan ülkeler arasında Rusya, İran, Çin, Irak, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Venezuela, Yunanistan, Belçika, Fransa, Hollanda ve İtalya bulunuyor.

Esed rejimi 5 yılın ardından savaşa rağmen tekrar böyle bir organizasyon düzenleyerek Suriye'deki varlığını ve gücünü ispatlamayı amaçlıyor.