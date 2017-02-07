İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Suriye’de birçok kişinin ölümündenEsed’in sorumlu olduğunu söyleyerek, Esed’in lider olarak bir geleceği olmadığını bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, resmî Twitter hesabından, Uluslararası Af Örgütü’nün bugün yayımladığı “Suriye: İnsan Mezbahası: Suriye’de Saydnaya Hapishanesinde Toplu İdamlar ve İmhalar” başlıklı rapora ilişkin açıklamada bulundu. AA’nın aktardığına göre, İngiltereli bakan açıklamasında, örgütün raporunda yer alan Suriye’deki infazlardan dolayı “tiksindiğini” vurgulayarak, “Esed, birçok kişinin ölümünden sorumlu ve lider olarak bir geleceği yok.” dedi. Af Örgütü, Suriye’de Beşşar Esed rejiminin, savaşın başladığı Eylül 2011’den 2015’in sonuna kadar, Şam’daki Saydnaya Hapishanesi’nde, çoğunluğu sivil 5 ila 13 bin arasında kişinin yargısız infaz edildiğini duyurmuştu.