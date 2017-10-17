Esan Gül’den Gençliğin Kimlik Oluşumu Konulu Semineri

Açılış konuşmasını yapan İbrahim Şenbaş ‘’Toplumsal mutluluğun, gelişmenin, üretmenin yolu; değerlerle şekillenen bilinçli, sağlıklı aile ve onun yetiştireceği bireylerden geçeceğini, bu sağlıklı ailenin oluşabilmesi, çocuk eğitimiyle ilgili sağlıklı bir eğitim anlayış ve bilince sahip anne ve babaların varlığına bağlı olduğunu, güncel örneklemelerle izah etti. Şenbaş; İçerisinde yaşadığımız sosyal, kültürel ve ekonomik şartların, Müslüman ailelerin beslendiği değerleriyle çatıştığı bir ortamı taşıyor olması, böylesi bir problemin atlanamayacak derecede ciddiyet arzettiğini ifade etti. Psikolog yazar Esan Gül’ü tanıtarak kitapları hakkında katılımcılara bilgi verdi

Yazar Esan Gül, konferansına ‘’Ben kimim? ‘’sorusuyla başlayarak, kimlik oluşumunda özdeşleşme ve çatışmanın nedenlerinin şu maddeler halinde izah etti:

Zaman: Geçmiş, günümüz ve gelecek bakış açısının belirlediği kimlik oluşumu

Mekan: Tarihi mekanların kimlik oluşumu üzerine etkileri

Tabiat: Tabiatı rakip düşünüp yok etme ve tamamen tabiatta yok olma mistisizmi

Aile: Aile ortamında anne –baba ve ebeveyn-çocuk ilişkisi.

Çocuk kendine kimi örnek alıyor? Sorusuyla beraber kiminle özdeşleştiğini soran Gül, akabinde çocuğun Allah ile kurmuş olduğu ilişkisinde nasıl dengede kalınacağından bahsetti. Çocuğun kendisi ile kurduğu ilişkiyi anlatırken ‘’iç ses’’i tanımladı.

Sağlıklı bir kimlik gelişimi için ‘’ne yapmalı’’sorusunu soran Esan gül, özellikle birliktelikleri artırmak, sürekli baskı altında tutmamak ve olabildiğince çocuğu dinlemek gerektiğini söyledi.

Sanal kimlik oluşumunda akıllı telefon ve internetin tehlikelerinden bahseden Gül programı, katılımcıları sorularını cevaplayarak tamamladı.