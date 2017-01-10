Esad Rejimi, 13 Bin Varil Bombasıyla 635 Kişiyi Katletti
Suriye rejimin geçen yıl 13 bine yakın varil bombası kullandığı ve bu saldırılarda aralarında kadın ve çocukların olduğu 635 sivilin öldüğü bildirildi.
Suriye İnsan Hakları Ağı, hazırladığı raporda, "Rejim güçlerinin geçen sene 12 bin 958 varil bombasıyla düzenlediği saldırılarda, 166'sı çocuk, 86'sı kadın 635 sivil hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.
Raporda rejim güçlerinin varil bombalı saldırılarını en fazla sırasıyla Şam kırsalı, Halep, Hama, İdlib, Dera ve Hums'ta düzenlediği ifade edilerek, "Geçen yıl en fazla varil bombası kullanılan ay kasımdı. Rejim güçleri kasım ayında bin 946, senenin son ayında ise 648 varil bombası kullandı." denildi.
Rejim güçlerinin varil bombalı saldırılarında ayrıca 28'i sağlık, 23'ü ibadethane, 12'si eğitim, 1'i kültür olmak üzere 97 sivil yaşam merkezini hedef aldığı ve alt yapıda hasar meydana geldiği vurgulandı.
Raporda, varil bombalı saldırıların Suriye halkı arasında gerginliğe neden olduğu belirtildi.
Türkiye ve Rusya’nın öncülüğünde 30 Aralık’ta Suriye’de çatışan taraflar arasında ateşkes mutabakatı imzalanmıştı. Sürecin başarılı olması durumunda rejim ve muhalifler, Kazakistan'ın başkenti Astana'da siyasi müzakerelere başlayacak.
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