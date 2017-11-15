Eş Şebab’dan ABD Konvoyuna Bombalı Araç Saldırısı!

Somali’nin başkenti Mogadişu’nun yakınlarında ABD güçlerine ait bir askeri konvoya yönelik bomba yüklü araç saldırısı gerçekleştirildi.

Mepa News sitesinde yer alan habere göre, ABD’li askeri yetkililerin bulunduğu ifade edilen konvoya yönelik düzenlenen saldırının sorumluluğunu El Kaide’nin Somali’deki yapılanması olan Eş Şebab Hareketi üstlendi.

Eş Şebab Hareketi, sosyal medya ağları üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıda 5 üst düzey ABD askerinin öldüğünü söyledi.

Öte yandan, Hareket’in yaptığı açıklamada, konvoydaki birçok askeri aracın da saldırıda zarar gördüğü bilgisine yer verildi.

Yerel kaynaklar, konvoya Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) güçlerinin de eşlik ettiğini ancak bomba yüklü aracın direkt olarak ABD güçlerinin araçlarını hedef aldığını ifade ediyor.