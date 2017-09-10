‘Eş Durumundan Atama Bekleyenler’ İçin Açıklama

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin imzasıyla yapılan açıklama şöyle:

“Değerli arkadaşlar geçtiğimiz hafta 4900 öğretmen arkadaşımız eş özründen il emrine verilmişti.

Bu vesileyle il içi eş özrü nedeniyle yer değişikliği yapmak isteyen arkadaşlarımıza da ikinci bir hak tanıdık.

15-16 Eylül tarihlerinde her iki grup (yani iller arası eş özrü nedeniyle il emrine verilenler ve il içi eş özrü bekleyenler) için başvuru ekranı açacağız. Hemen değerlendirip 17 Eylül günü açıklayacağız.

Böylelikle iller arası gelenler ile il içi bekleyenler arasında herhangi bir adaletsizliğe neden olmaksızın puan üstünlüğüne göre kurumlara atamalar yapılmış olacak.”