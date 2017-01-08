Erzurum’un Oltu İlçesinde Halep Yararına Kermes Düzenlendi

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08.01.2017 12:11
Erzurum’un Oltu İlçesinde Halep Yararına Kermes Düzenlendi
Erzurum’un Oltu ilçesinde Suriye’nin Halep kentinde Rusya destekli Beşşar Esed güçleri ve İran destekli militanların zulmüne maruz kalan Halepliler için yardım kermesi düzenlendi.

Haksöz Haber

“Halep için Kardeşlik Zamanı” projesi kapsamında Erzurum’un Oltu ilçesinde iki hanım öğretmenin öncülüğünde kermes düzenlendi.

Kermesin gayesinin “Mazlumların yanındayız, yalnız değilsiniz!” sloganı ile çevredeki hayırsever esnaf, sağlık kuruluşları ve okulların da desteğiyle Halep’te yaşanan katliamlara sessiz kalmamak ve oradaki mazlumlarla dayanışmak olduğunu belirten öğretmenler, kermesin bereketli geçtiğini ve yardımların artarak devam etmesi gerektiğini söylediler.

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